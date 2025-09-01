Austria kennt ersten Youth-League-Gegner

Während die Europacup-Saison für die erste Mannschaft des FK Austria Wien nach dem Aus in der Conference-League-Quali vorbei ist, darf der FAK-Nachwuchs in der Youth League antreten – nun steht auch der erste Gegner für Austrias UEFA-U19-Auswahl fest.

Die Austria trifft in der zweiten Runde des Bewerbs auf Israels Vertreter Maccabi Haifa. Spieltermine in der zweiten Runde des Meisterwegs sind der 22. Oktober sowie am 5. November, das Hinspiel findet in Wien statt. Sollte der Aufstieg in die dritte Runde gelingen, würden die Veilchen auf den FC Nantes oder den aserbaidschanischen Vertreter Sabah FK treffen.

Austria als U18-Meister Österreichs einziger Vertreter

Als Meister der ÖFB-U18-Jugendligasaison 2024/25 ist das Team aus Wien-Favoriten in diesem Jahr Österreichs einziger Vetreter im Bewerb, da kein österreichisches Team an der Champions-League-Ligaphase teilnimmt. Die Zusammenlegung von Meister- und Ligaweg findet im Sechzehntelfinale statt, das Finale findet am 20. April in Nyon statt.

(Red./FK Austria Wien.)

Beitragsbild: GEPA.