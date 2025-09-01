Ein brisanter Wechsel in der ADMIRAL Bundesliga deutet sich an: Austria-Stürmer Maurice Malone soll im Fokus des SK Sturm Graz stehen.

Nach Informationen von SkySport-News-Reporter Marlon Irlbacher visieren die Grazer einen fixen Wechsel an, der Medizincheck soll bereits am morgigen Dienstag erfolgen. Mit der Verpflichtung würde Sturm auf den Abgang von William Böving reagieren.

Malone vor Wechsel zu Sturm? Parensen am 16. August bei Sky

Noch vor zwei Wochen äußerte sich Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen zur Personalie – und dementierte ein damaliges Interesse. „Er war schon öfter Thema bei Sturm und dann ist es logisch, dass es in der Transferperiode wieder aufkommt, aber für uns ist er aktuell kein Thema“, sagte der Sturm-Funktionär im damaligen Sky-Interview.

