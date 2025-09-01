William Böving verlässt Sturm Graz und wechselt in die deutsche Bundesliga zu Mainz 05. Mittlerweile bestätigten sowohl die Grazer, als auch die deutschen Europacup-Teilnehmer den Transfer.

Der Medizincheck ist bestanden. Der Stürmer unterschreibt laut Sky-Infos bis 2029. Die 05er überweisen drei Millionen Euro inklusive Boni an Sturm Graz – hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der Vertrag von Böving bei Sturm wäre noch bis 2026 gelaufen. Er stand schon am Wochenende im Grazer Derby nicht mehr im Kader.

„Wir haben gemeinsam mit William entschieden, dass in diesem Sommer der richtige Zeitpunkt sowohl für ihn, als auch für uns als Klub gekommen ist, getrennte Wege zu gehen und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere zu ermöglichen. Die Bedingungen für diesen Schritt sind nun gegeben, wir wünschen William nur das Beste für seine Zukunft“, erklärt Geschäftsführer Sport Michael Parensen via Sturm-Aussendung.

Böving: „Zeitpunkt für nächsten Schritt gekommen“

Der nunmehrige Ex-Sturm-Profi bedankt sich bei den Grazern: „Nun ist der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt in eine noch größere Liga zu gehen. Ich möchte mich bei allen im Verein sowie ganz speziell bei den Fans für diese tollen Jahre bedanken.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Böving spielte seit Sommer 2022 in Österreich, damals zahlten die „Blackies“ rund 2,2 Millionen Euro für den Angreifer, der mit Sturm Graz zweimal das Double holte. Insgesamt absolvierte er 116 Pflichtspiele für die Grazer und erzielte dabei 21 Tore (20 Vorlagen).

Parensen im Sky-Interview vor Bövings Abgang:

Mehr Informationen in Kürze!

(sport.sky.de/Red./SK Sturm/APA.)

Beitragsbild: GEPA.