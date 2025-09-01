Offiziell: Salzburg-Stürmer wechselt nach Deutschland

Der dänische Offensivspieler Adam Daghim wechselt leihweise vom FC Red Bull Salzburg zum VfL Wolfsburg.

Daghim war im August 2023 aus seiner dänischen Heimat nach Salzburg gewechselt und kam zunächst beim Kooperationsklub FC Liefering zum Einsatz, für den er 22 Spiele absolvierte.

Im Anschluss rückte er in den Profikader von Red Bull Salzburg auf. Insgesamt bestritt er bislang 56 Pflichtspiele für die „Bullen“ und sammelte dabei 6 Tore und 5 Assists.

Rouven Schröder, Geschäftsführer Sport bei den „Bullen“, meint zu dieser Leihe: „Adam und sein Management sind in letzter Zeit mehrfach an uns herangetreten und haben uns deutlich gemacht, dass ein weiterer Einsatz für ihn in Salzburg nicht infrage kommt und ein Wechsel absolute Priorität hat. Wir haben immer betont, dass wir nur Spieler wollen, die sich voll und ganz auf den Klub einlassen und unseren Weg mitgehen, weshalb wir einer Leihe zugestimmt haben.“

(Red.) / Bild: GEPA