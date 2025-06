Austria-Kicker vor Wechsel nach Serbien

David Ewemade verlässt Austria Wien und setzt seine Karriere künftig in Serbien fort. Das berichtet das serbische Medium „Mozzartsport“.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger soll in Kürze beim Erstligisten Radnički Niš unterschreiben, nachdem er in der abgelaufenen Saison leihweise für den ehemaligen Kooperationsverein der Wiener Austria, dem SV Stripfing, in der ADMIRAL 2. Liga (23 Spiele) aufgelaufen war.

Der pfeilschnelle Ewemade galt bei der Austria als vielversprechendes Talent und durchlief alle Jugendabteilungen der Veilchen. In der Kampfmannschaft schaffte es der Nigerianer nur auf einen Kurzeinsatz in der ADMIRAL Bundesliga.

(Red.)

Bild: GEPA