Austria Klagenfurt an niederländischem Nachwuchsnationalspieler dran

Bei Austria Klagenfurt bahnt sich ein Neuzugang am Deadline Day des Sommer-Transferfensters an. Die Kärntner haben laut Sky-Informationen großes Interesse an einer Verpflichtung von Leipzig-Defensivspieler Solomon Bonnah.

Der Niederländer mit ghanaischen Wurzeln gilt defensiv als variabel einsetzbar und könnte die Klagenfurter Verteidigung verstärken, sofern der noch ausständige Medizincheck erfolgreich absolviert wird.

Bonnah stammt aus der Jugend von Ajax Amsterdam, wechselte 2019 aber in die U17 von RB Leipzig. Im November 2021 kam der 19-Jährige zu seinem ersten und bis dato einzigen Bundesliga-Einsatz für den deutschen Topklub. Außerdem spielte Bonnah für mehrere Nachwuchsteams der Niederlande.

