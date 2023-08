Klagenfurt gegen WAC abgesagt – Nachtragstermin steht fest

Das Bundesligaspiel der 2. Runde zwischen Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC wurde aufgrund der starken Regenfälle in Kärnten abgesagt. Die Partie hätte am heutigen Samstag um 17 Uhr in der 28 Black Arena stattfinden sollen. Ein Ersatztermin steht bereits fest: Die Partie wird am Mittwoch, 9. August um 20:30 Uhr über die Bühne gehen (live & exklusiv bei Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live dabei sein).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Das Spielfeld zeigte sich in der Vorkommissionierung durch den Schiedsrichter in einem bespielbaren Zustand, allerdings sind die Einsatzkräfte aufgrund der anhaltenden Regenfälle in ganz Kärnten seit vielen Stunden verstärkt im Einsatz, weshalb die zuständige Behörde die Veranstaltung untersagt hat“, schreibt die Bundesliga in einer Aussendung. Der Nachtragstermin steht noch nicht fest.

„Es wäre verantwortungslos, wenn wir hier heute ein Fußballspiel abgehalten hätten“, sagt Klagenfurts Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel im Sky-Interview.

Artikelbild: GEPA