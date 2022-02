Austria Klagenfurt holt Torwart-Talent vom FC Bayern

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt verstärkt sich auf der Torwart-Position und nimmt Liu Shaoziyang vom FC Bayern München auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag. Der deutsche Rekordmeister hatte den 18-jährigen Keeper erst im Dezember von seinem chinesischen Kooperations-Partner FC Wuhan Three Towns verpflichtet.

Nach dem schwedischen Angreifer Alex Timossi Andersson (21), der schon im Jänner 2021 zu den Violetten kam und mit starken Leistungen maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga hatte, ist Liu Shaoziyang der zweite Spieler aus dem FCB-Campus, der in Waidmannsdorf weiterentwickelt werden soll.

„Der FC Bayern ist eine der Top-Adressen im Weltfußball. Es macht uns sehr stolz, dass die Verantwortlichen in München die jüngere Entwicklung der Austria Klagenfurt positiv bewerten und uns Nachwuchsspieler anvertrauen, in denen sie großes Potenzial sehen. Liu Shaoziyang ist ein sehr talentierter Bursche, der uns viel Freude bereiten wird“, sagt Klagenfurt-Geschäftsführer Harald Gärtner über den 1,90 Meter großen Tormann.

Quelle: Austria Klagenfurt / Bild: Imago