Austria Klagenfurt holt Unentschieden gegen Hasenhüttls Southampton

Austria Klagenfurt hat die Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Fußball-Bundesliga-Saison mit einem Remis abgeschlossen. Die Kärntner trennten sich am Montag in Klagenfurt von dem vom Steirer Ralph Hasenhüttl trainierten Southampton FC 0:0.

Der englische Premier-League-Club war die spielbestimmende und gefährlichere Mannschaft und traf in der ersten Hälfte durch Will Smallbone und Ibrahim Diallo zweimal nur das Torgehäuse. In der 67. Minute parierte der eingewechselte Austria-Torhüter Marco Knaller einen Handelfmeter von Adam Armstrong.

Klagenfurt startet am Samstag gegen den LASK in die Meisterschaft.

Artikelbild: GEPA