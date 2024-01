Die Austria Klagenfurt hat sich die Dienste von David Toshevski gesichert. Der 22-jährige Angreifer spielte zuletzt für den russischen Erstligisten FK Rostov und erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Für den weiteren Verlauf der Saison wird der nordmazedonische U21-Teamspieler an den kroatischen Partnerklub HNK Sibenik verliehen.

„David ist ein sehr talentierter Stürmer, bei dem wir absolut die Perspektive sehen, eine feste Größe bei der Austria zu werden. Die Situation in Russland ist bekannt, daher war er seit September ohne Matchpraxis. Wir haben die Gelegenheit genutzt, ihn in diesem Winter zu bekommen, wollen ihm aber zunächst in Šibenik die Möglichkeit geben, zu seinem Rhythmus zu finden“, sagt SKA-Geschäftsführer Peer Jaekel.

Toshevski wurde im Nachwuchs des nordmazedonischen Klubs Rabotnicki Skopje ausgebildet und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Im Sommer 2020 wechselte der Offensiv-Allrounder im Alter von 18 Jahren nach Rostov. Auf Leihbasis lief Toshevski für Gornik Zabrze (Polen) und MFK Zemplin Michalovce (Slowakei) auf. Insgesamt stehen für ihn 38 Erstliga-Einsätze (zwölf Tore, vier Assists) in der Statistik.

Toshevski: „Dankbar, dass mir die Verantwortlichen das Vertrauen schenken“

Für sein Land absolvierte der 1,87 Meter-Mann 18 Partien, sechs davon in der EM-Qualifikation für das U21-Team. Mit starken Vorstellungen beim kroatischen Zweitliga-Zweiten HNK Šibenik will sich Toshevski nicht nur für Klagenfurt warmschießen, sondern auch in den Fokus von Nationaltrainer Blagoja Milevski bringen.

„Ich hatte eine schöne, aber auch herausfordernde Zeit in Russland, in der ich viel gelernt habe. Zuletzt war es sehr schwierig und ich bin dankbar, dass mir die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt das Vertrauen schenken. Ich werde das Frühjahr in Šibenik nutzen, um in Topform zu kommen und freue mich dann auf den Sommer und meinen Start in Waidmannsdorf“, blickt Toshevski voraus.

Quelle: Austria Klagenfurt / Artikelbild: Imago