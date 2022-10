Austria-Legende Sáfár verstärkt Trainerteam von Zweitligist

via

via Sky Sport Austria

Der SV Horn präsentiert einen prominenten Neuzugang im Trainerteam: Die 48-Jährige Torhüterlegende Szabolcs Sáfár ist ab sofort Teil des Trainerstabs beim Zweitligisten.

Szabolcs Sáfár spielte in seiner aktiven Karriere u.a bei Austria Salzburg, Austria Wien und Wacker Innsbruck. Mit der Wiener Austria wurde er einmal österreichischer Meister sowie vier Mal Cup Sieger. Insgesamt kam Sáfár auf fast 400 Spiele in der Bundesliga.

Seine Trainerkarriere startete der Ungar im Jahr 2015 in der Austria-Akademie. Über die Young Violets führte ihn sein Weg zu Wacker Innsbruck, wo er von 2020 bis 2022 als Torwarttrainer agierte.

„Mit Szabolcs Sáfár haben wir nun den noch fehlenden Baustein für unser Trainerteam gefunden. Szabolcs hat im österreichischen Fußball einen großen Namen, der sowohl herausragende fachliche als auch menschliche Qualitäten mitbringt. Zudem konnte er bereits Erfahrung als Tormanntrainer in der 2. Liga sammeln. Ich bin mir sicher, dass unsere Torhüter in Zukunft von seiner Expertise profitieren werden“, erklärt Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel in einer Aussendung.

SV Horn bestätigt Trainerduo bis Ende der Herbstsaison

Mitte September trennte sich der SV Horn von Cheftrainer Rolf Landerl. Im Zuge dessen wurden auch die Verträge von Co-Trainer Rafael Pollack und Tormanntrainer Jaroslav Kasprisin aufgelöst.

Bis zum Ende der Herbstsaison leiten nun Philipp Riederer und Michael Hennebichler die Geschicke bei den Waldviertlern. Zwei Spiele leiteten die beiden bereits als Interimstrainer, beide gewann Horn: 3:1 in Steyr und 2:1 im NÖ-Derby gegen die Admira. Unterstützt wird das Duo zukünftig von Co-Trainer Simon Goigitzer. Mit Sáfár stößt nun ein weiterer Mann zum Trainergespann.