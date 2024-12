Austria Lustenau holt Trainer Mader zurück

Markus Mader gibt ein Comeback als Trainer von Fußball-Zweitligist Austria Lustenau. Die Vorarlberger gaben am Sonntag die Verpflichtung des 56-Jährigen bekannt, der schon von Juli 2021 bis November 2023 die Lustenauer betreut hatte. Mader, zuletzt von Jänner bis April Coach des Ligakonkurrenten Schwarz-Weiß Bregenz, erhielt einen Vertrag bis Sommer 2026. Austria Lustenau hatte sich nach sechs sieglosen Spielen am Samstag von Trainer Martin Brenner getrennt. Lustenau liegt eine Runde vor der Winterpause mit 18 Zählern aus 15 Spielen auf Rang elf.

Sportchef Mirco Papaleo: „Ich bin sehr froh, dass die Gespräche mit Markus positiv gelaufen sind. Er besitzt die Austria-DNA und brennt für den Verein. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit guter Arbeit wieder in die Erfolgsspur kommen.“

Markus Mader: „Von gestern auf heute ging alles sehr schnell, aber so ist das Fußballbusiness. Es freut mich extrem, wieder als Trainer zurück beim SC Austria Lustenau zu sein. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen der Austria für das Vertrauen sowie die sehr konstruktiven Gespräche und schaue positiv in die gemeinsame Zukunft. Zusammen mit meinem Staff werden wir alles daransetzen, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.“

Quelle: Austria Lustenau / Artikelbild: GEPA