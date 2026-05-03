Austria Lustenau macht nächsten Schritt zur Bundesliga-Rückkehr

Austria Lustenau hat am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg getätigt. Die Vorarlberger besiegten Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz 2:0 (1:0) und schoben sich zurück an die Tabellenspitze der 2. Liga.

Zwei Spieltage vor dem Ende liegt Lustenau zwei Punkte vor dem FAC (nur noch ein Spiel) sowie drei Zähler vor St. Pölten und fünf vor der Admira.

Jack Lahne (40.) und Mohamed-Amine Bouchenna (70.) erzielten im Derby gegen Bregenz vor über 5.000 Zuschauern die Treffer. Damit könnte das Team von Trainer Markus Mader bereits am kommenden Freitag mit einem Sieg bei Austria Salzburg nach zweijähriger Abstinenz ins Oberhaus zurückkehren.

Im zweiten Sonntagsspiel verwandelte Austria Klagenfurt gegen Rapid II einen Pausenrückstand noch in einen 2:1-Heimsieg.

(APA) / Artikelbild: GEPA