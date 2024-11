Austria Lustenau stellt Cheftrainer Brenner frei

Nach der 0:1-Niederlage am Freitagabend beim ASK Voitsberg hat der SC Austria Lustenau Chefcoach Martin Brenner mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Auch Co-Trainer Ivan Kristo wird von seinen Aufgaben entbunden.

Martin Brenner wechselte im Sommer vom VfB Hohenems an den Rhein und führte Grün-Weiß in 15 Ligaspielen sowie in drei Partien im UNIQA ÖFB-Cup als Trainer an. In der ADMIRAL 2. Liga belegt die Austria eine Runde vor der Winterpause mit 18 Zählern aus 15 Begegnungen aktuell Rang elf.

„Wir haben uns Ende Mai bewusst für Martin Brenner als neuen Coach entschieden. Er hat in der Region beim VfB Hohenems eine tolle Arbeit geleistet und sich dadurch verdientermaßen für höhere Aufgaben empfohlen. Die Auftritte und auch die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen waren jedoch nicht zufriedenstellend. Mit Blick auf das anstehende Frühjahr haben wir uns daher entschlossen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen“, so Vorstandssprecher Bernd Bösch.

Sportchef Mirco Papaleo meinte: „Ich möchte mich bei Martin und Ivan für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden Monaten bedanken. Sie waren immer mit 100% Einsatz dabei. Leider sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die Mannschaft einen neuen Impuls braucht.“

Der neue Trainer des SC Austria Lustenau soll zeitnah präsentiert werden.

(SC Austria Lustenau)/Beitragsbild: GEPA