Austria mit Testspiel-Pleite gegen Zweitligisten

Auch die Wiener Austria hat die Länderspielpause dazu genutzt, ein Testspiel zu bestreiten. Dabei unterliegen die Veilchen jedoch dem Zweitligisten First Vienna FC mit 1:2.

Der Bundesliga-Zweite geht zwar in der 21. Minute durch Nik Prelec in Führung, doch noch vor der Pause gleichen die Döblinger durch Patrick Schmidt zum 1:1 aus. Kurz vor dem Schlusspfiff gelingt den Blau-Gelben dann sogar der Siegtreffer zum 2:1. Diesen erzielte Felix Nagele.

In der ADMIRAL Bundesliga starten die Veilchen mit dem Spiel beim FC Blau-Weiß Linz am Sonntag der kommenden Woche (ab 13:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit den Sky X-Traumpass) in die Meistergruppe.

(Red.) / Bild: GEPA