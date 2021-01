via

Der FK Austria Wien muss sein Testspiel gegen den SV Horn, das am Samstag um 14:00 Uhr in der Generali-Arena hätte stattfinden sollen, wegen des dichten Schneefalls in den Stunden zuvor absagen.

Die letzte Partie vor der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison soll dennoch nachgeholt werden. Neuer Termin: Montag, 18. Jänner 2021, 14:00 Uhr in der Generali-Arena.

