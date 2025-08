Austria nach Remis beim GAK positiv: „Gute Mentalität gezeigt“

So reibungslos die Wiener Austria die erste Europacup-Hürde Spaeri Tiflis genommen hat (Gesamtscore 7:0), im nationalen Geschäft kommt der Ligadritte der vergangenen Saison nicht in die Gänge. Dem blamablen Auftakt-Aus im ÖFB-Cup in Voitsberg folgte am Sonntag zum Bundesliga-Start ein 2:2 beim GAK. Im Drittrunden-Hinspiel der Conference-League-Qualifikation bei Banik Ostrava wollen die Violetten am Donnerstag wieder ihr europäisches Gesicht zeigen.

Der Auftritt in Graz stimmte Trainer Stephan Helm gar nicht negativ, holte sein Team doch zweimal einen Rückstand auf. „Wir kreieren viele Torchancen und haben eine gute Mentalität gezeigt“, meinte der Burgenländer. „Es ist alles sehr eng in dieser Liga. Natürlich wollen wir Details noch besser machen. Planvoll, kreativ und mit einem klaren Konzept muss auf dem Platz agiert werden.“

Als Retter trat in Minute 86 einmal mehr Dominik Fitz in Erscheinung, der die Austria in der vergangenen Saison mit 12 Toren und 13 Assists auf Ligarang drei geführt hatte. Lob gab es aber auch für die Neuzugänge wie Rückkehrer Manprit Sarkaria oder die eingewechselten Johannes Eggestein und Noah Botic. „Wir haben kluge Transfers gemacht“, sagte Helm. „Ich bin mit den Neuen sehr zufrieden. Sie haben schnell unseren Fußball verstanden und werden die Mannschaft auf ein besseres Level heben.“

Mögliche Transfererlöse

Das müssen sie auch. Mit Fitz, Stürmer Maurice Malone oder Abubakr Barry könnte den Wienern noch vor Transferschluss der eine oder andere Leistungsträger abhandenkommen. Für das Trio gebe es Anfragen, bestätigte Austria-Sportvorstand Jürgen Werner auf Sky. „Aber noch nicht in der Höhe, wo wir sagen, das müssen wir tun.“ Man habe sich mit den bereits getätigten Transfers auch auf mögliche Abgänge vorbereitet. „Wir sind ganz vorne sehr gut besetzt. Wir haben alle Positionen doppelt besetzt und würden das ganz gut verkraften.“

Wichtiges Geld würde das Erreichen der Conference-League-Gruppenphase in die Kassen spülen. „Das würde auf einen Schlag vieles lösen“, sagte Werner. „Ansonsten muss man vielleicht noch auf dem Transfermarkt tätig werden.“ Abgabeseitig nämlich. Von umso größerer Bedeutung ist ein starker Auftritt in Ostrava (Ostrau). „Jetzt heißt es zwei Tage Regeneration, dann Vorbereitung und am Donnerstag aus allen Rohren schießen“, erklärte Helm.

Helm-Lob für GAK

Die Hoffnungen ruhen auch auf Sarkaria, der bei seinem Liga-Comeback in Violett in der Startformation stand und das 1:1 erzielte. „Wir müssen nach vorne schauen, den Fokus auf das nächste Spiel legen“, sagte der frühere ÖFB-Teamstürmer. Seine Kollegen, allen voran Aleksandar Dragovic, haderten in Graz mit einem nach Video-Studium zurückgenommenen Handelfmeter kurz nach der Pause. „Jeder, der sich im Fußball auskennt, hat gesehen, dass wir uns als viel bessere Mannschaft nicht belohnt haben“, meinte Routinier Reinhold Ranftl. Helm zollte aber auch dem GAK Respekt: „Sie sind eine Mannschaft mit guter Struktur und Stabilität.“

Die Grazer hatten selbst das Cup-Aus in Dornbirn zu verkraften gehabt. Ende der Vorsaison zitterten sie bis zur letzten Runde um den Klassenerhalt. „Wir hatten in den letzten Monaten schwierige Zeiten, sind aber zusammengewachsen und waren für die Austria bereit“, schilderte Trainer Ferdinand Feldhofer. „Aber der Prozess unserer Entwicklung wird dauern, dessen sind wir uns bewusst.“ Nächsten Samstag wartet ein Gastspiel bei Vizemeister Salzburg, der davor und danach in der Champions-League-Qualifikation gegen Club Brügge antritt.

