Austria Salzburg schließt Zweitliga-Auftaktrunde mit Sieg in Wels ab

Der SV Austria Salzburg hat zum Abschluss der Auftaktrunde der ADMIRAL 2. Liga beim FC Hertha Wels 2:0 (0:0) gewonnen.

Im Duell zweier Tabellenmittelständler der Vorsaison trafen für das Team von Langzeittrainer Christian Schaider am Sonntag Tamar Crnkic (59.) und Christian Gebauer (72.). Erster Spitzenreiter der neuen Spielzeit ist Aufsteiger Wacker Innsbruck, der Schwarz-Weiß Bregenz am Freitag 5:0 abgefertigt hatte.