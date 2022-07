Austria Salzburg verzichtet auf Heimrecht gegen Sturm

via

via Sky Sport Austria

Austria Salzburg wird keinen Antrag auf Austragung des ÖFB-Cup-Spiels gegen den SK Sturm Graz stellen. Das Match gegen den Bundesligisten wird somit in Graz-Liebenau ausgetragen. Das gab der Salzburger Regionalligist am Montag bekannt.

Als unterklassiger Verein hat die Austria die Möglichkeit gehabt, einen Antrag auf Austragung zu stellen. In Frage gekommen wäre hierfür die Josko Arena in Ried welche die Salzburger als Ausweichstadion genannt hätte. „Das wäre zwar organisatorisch fordernd, finanziell aber sehr reizvoll gewesen“, heißt es in einer Aussendung des Regionalliga-Klubs.

„Wir haben sehr konstruktive Gespräche mit Sturm geführt und sind den Grazern für ihr Entgegenkommen dankbar“, so Austria-Salzburg-Vize-Obmann David Rettenbacher „Die Lösung, die wir gefunden haben, hilft beiden Vereinen weiter“.

Der genaue Spieltermin ist noch offen. Die Spiele der zweiten Runde finden am Dienstag, den 30.8., Mittwoch, den 31.8. und Donnerstag, den 1.9.2022 statt.

Quelle: Austria Salzburg / Bild: GEPA