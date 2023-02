Austria-Sportvorstand Werner „will dafür geradestehen, was wir entscheiden“

Offizielles Debüt für Jürgen Werner beim FK Austria Wien: Nach seiner Tätigkeit als Berater und Investor ist der ehemalige LASK-Vizepräsident nun auch nominell Austria-Sportvorstand. Im Rahmen des Duells gegen Austria Klagenfurt (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1) spricht er über seine veränderte Rolle sowie das Potenzial in Wien-Favoriten.

„Man kann mir nicht mehr vorwerfen, ich mache die Calls aus der zweiten Reihe. Ich will da auch zeigen, dass ich dafür geradestehe, was wir hier entscheiden. Es soll weiterhin ein Teamwork hier sein und keine One-Man-Show“, beschreibt der FAK-Funktionär seine neue Tätigkeit. „Es ist eine ambitionierte Aufgabe, aber genau das treibt mich an. Ich glaube nach wie vor, dass die Austria ein schlafender Riese ist. Ich möchte zeigen, dass einfach was möglich ist“, erklärt Werner seine Motivation.

Neben sportlichen Gegnern ist auch der Erhalt der Bundesliga-Lizenz eine der anstehenden Herausforderungen: „Wir sind auf den letzten Metern. Wir haben mehr Zeit als letztes Jahr und wissen, was uns letztes Jahr gefehlt hat.“

(Red.)