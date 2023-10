Austria-Trainer Wimmer über Fan-Aktion: „Das freut mich tierisch“

Die Fans der Wiener Austria bekennen sich klar zu Trainer Michael Wimmer. Der Coach freut sich über die Aktion der Fans „tierisch“, wie er im Sky-Interview erklärte.

Es war die 21. Minute im Spiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz, als die Austria-Fans Transparente ausrollen, mit den Worten: „Die Durststrecke war schwer!!! Trotzdem ziehen wir euch hinterher. Michi Wimmer einer von uns“. Zudem skandiert die gesamte Fantribüne den Namen des Trainers.

Wimmer: „Das zeigt mir, dass die Fans sehen, dass ich alles für den Verein gebe“

„Ich habe das Plakat erst nach dem Spiel gesehen und ich habe die Sprechchöre gehört. Das ist unnormal, dass sowas in so einer Situation passiert. Das freut mich tierisch. Das zeigt mir, dass die Fans sehen, dass ich alles für den Verein gebe. Es freut mich am meisten, dass die Fans einen Heimsieg bejubeln durften. Danke an die Fans“, freute sich Michael Wimmer im Sky-Interview über die Rückendeckung der Fans.

Bild: GEPA