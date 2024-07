Austria-Verteidiger Handl verpasst Saisonstart

Die Wiener Austria muss zum Start der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga ohne Johannes Handl auskommen.

Der 26-jährige Innenverteidiger, in der Vorsaison bei den Violetten gesetzt, zog sich im Training ohne Fremdeinwirkung einen Außenbandriss im rechten Knie zu. Das gab sein Club am Dienstag bekannt. Wie lange Handl ausfallen wird, ließ die Austria offen. Der Abwehrspieler unterzieht sich vorerst einer konservativen Therapie mittels Schiene und wird nicht operiert.

Auch Wustinger fällt länger aus

Länger muss Florian Wustinger pausieren. Der Mittelfeldmann zog sich laut Austria-Angaben im Training des Zweitliga-Kooperationsclubs SV Stripfing eine Schulterluxation mit Knorpelschaden und Ansatzriss der Bizepssehne zu.

Wustinger ist bereits operiert und fällt mehrere Monate aus. Sein Stammclub startet bereits am Donnerstag in einer Woche (25. Juli) mit dem Zweitrunden-Hinspiel der Qualifikation zur Europa Conference League in die Saison. Davor steht für die Austria am Freitag (19.00 Uhr) noch ein letzter Heim-Test gegen den FC Porto auf dem Programm.

(APA)/Bild: GEPA