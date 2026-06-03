Austria Wien findet neuen Head of Scouting

Nach dem Abgang von Michael Wagner (alle Infos) gibt es bei der Wiener Austria die nächsten Personalnews.

Die Wiener haben mit Leonard Stork einen neuen „Head of Scouting“ verpflichtet. Stork war zuletzt beim Karlsruher SC tätig und schied dort Mitte Mai aus.

Erst am Montag wurde bekannt, dass Sportdirektor Michael Wagner sein Amt bei den Veilchen nach nur sieben Monaten niederlegt. Nun stellt die Austria mit Stork die Weichen im Scouting-Bereich neu.

Still und heimlich hat @FKAustriaWien einen neuen Verantwortlichen für den Bereich Scouting gefunden: Leonard #Stork heißt der Mann und war bis Mai beim @KarlsruherSC als Scout tätig. Offiziell gab es dazu noch keine Kommunikation. #faklive #skybuliat — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) June 3, 2026

(Red.) / Bild: Imago