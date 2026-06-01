Knalleffekt bei Austria Wien: Sportdirektor Michael Wagner kündigt

Der FK Austria Wien erlebt den nächsten personellen Paukenschlag: Sportdirektor Michael Wagner hat seinen Rücktritt erklärt – nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt.

Wagner war erst am 11. November 2025 als neuer Sportdirektor präsentiert worden und erhielt damals einen Vertrag bis 2028. Seine Bestellung war Teil einer umfassenden Neuausrichtung im sportlichen Bereich, die unter seiner Führung auch die Neuaufstellung der Sportdirektion mit dem technischen Direktor Robert Urbanek und Akademieleiter Manuel Takacs umfasste.

Knalleffekt @FKAustriaWien : Laut Sky-Infos hat Sportdirektor Michael #Wagner gekündigt!

Wagner hat seinen Job erst am 11.11. angetreten, nun hat er aus eigenen Stücken das Amt wieder niedergelegt. Der Posten soll auch nicht nachbesetzt werden. Mehr folgt…#faklive #skybuliat — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) June 1, 2026

Umso überraschender kommt nun der abrupte Abgang: Nach sieben Monaten endet damit die Amtszeit jenes Mannes, der als zentrale Figur des neuen violetten Kurses vorgesehen war. Wagner sollte vor allem einen nachhaltigen Weg mit verstärktem Fokus auf Nachwuchsarbeit und strukturelle Entwicklung etablieren.

Mit der Bestellung von Tomas Zorn als Sportvorstand dürfte sich die Arbeitsweise jedoch nachhaltig verändert haben. Nach außen wurde stets Einigkeit kommuniziert, intern dürfte die Situation aber deutlich komplexer gewesen sein.

Für die Austria bedeutet der neuerliche Abgang eine weitere Umstrukturierung in einer ohnehin intensiven Phase, in der wichtige Entscheidungen rund um die Kaderplanung und strategischen Ausrichtung anstehen. Der Posten des Sportdirektors soll bis auf Weiters nicht besetzt werden.

„Da sich die Rahmenbedingungen seit meiner Bestellung zum Sportdirektor geändert haben, habe ich mich dazu entschlossen, meine Tätigkeit als Sportdirektor zu beenden. Ich werde der Austria weiterhin eng verbunden bleiben und wünsche dem Klub alles Gute auf seinem weiteren Weg“, so Wagner in einem ersten Statement.

Austria-Präsident Kurt Gollowitzer: „Mit seiner Bestellung zum Sportdirektor im November 2025 haben wir bewusst unseren strategischen Weg gestärkt, der einen klaren Fokus auf die Förderung und Entwicklung junger Spieler legt. In den vergangenen Monaten konnten dabei bereits zahlreiche positive Impulse gesetzt werden. Diesen eingeschlagenen Kurs werden wir konsequent weiterverfolgen. Gleichzeitig respektieren wir die Entscheidung von Michi Wagner und danken ihm für seinen wertvollen Einsatz im Sinne des Vereins. Michi Wagner ist der Austria seit vielen Jahren eng verbunden. Als verdienstvoller Austrianer und Vereinslegende wird er bei uns jederzeit herzlich willkommen sein. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Tomas Zorn im Sky-Interview am 17. Mai 2026



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