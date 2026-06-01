Trainerdebüt: Iniesta übernimmt Dubai-Klub

Der einstige Weltklasse-Fußballer Andres Iniesta gibt sein Debüt als Trainer. In Dubai übernimmt der Spanier den Zweitligisten Gulf United FC, das gab der Klub am Montag bekannt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten war Iniesta, Klubikone des FC Barcelona, vor dem Ende seiner aktiven Karriere 2024 auch beim Emirates Club aktiv.

„Der Gulf United FC fühlt sich wie der richtige Ort an, um dieses neue Kapitel zu beginnen. Der Fußball hat mir alles gegeben, und jetzt möchte ich etwas zurückgeben“, sagte Iniesta: „Durch Trainertätigkeit, durch Lernen und durch die tägliche Arbeit mit jungen Spielern, die den Hunger und das Talent haben, weit zu kommen.“

Den Großteil seiner Karriere hatte Iniesta beim FC Barcelona verbracht (2002 bis 2018), wo er eine erfolgreiche Ära prägte. In der spanischen Nationalmannschaft kam er auf 131 Spiele und wurde zwischen 2008 und 2012 einmal Welt- und zweimal Europameister. Er spielte zudem für Vissel Kobe in Japan, bevor er in die Emirate wechselte. Nach seinem Karriereende war Iniesta bisher als Gesellschafter und strategischer Berater bei verschiedenen Klubs tätig.

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