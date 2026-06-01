Letzter Test vor der WM: So startet Österreich gegen Tunesien

Für Österreich steht heute (20:45 Uhr) die Generalprobe vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanda und Mexiko an. Im letzten Testspiel vor dem WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wartet Tunesien. Wer steht gegen den FIFA Weltranglisten-44. in der Startelf? Die Aufstellung im Überblick.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet mit Marko Arnautovic und Romano Schmid ins finale WM-Testspiel im Wiener Happel-Stadion gegen Tunesien. Außerdem setzt Teamchef Ralf Rangnick auf Konrad Laimer als Linksverteidiger. Im Tor steht Alexander Schlager, die Innenverteidigung bilden Philipp Lienhart und Kapitän David Alaba. Für Arnautovic ist es wohl der letzte Länderspiel-Einsatz vor Heimpublikum, der Rekord-Internationale verabschiedet sich nach der WM vom ÖFB-Team.

Die ÖFB-Startelf gegen Tunesien

(red/APA) / Foto: GEPA