Blockbuster-Trade in der NFL: Myles Garrett wechselt zu den Rams

Paukenschlag in der NFL: Superstar Myles Garrett verlässt nach neun Jahren die Cleveland Browns und wechselt per Trade zu den Los Angeles Rams.

Im Gegenzug erhalten die Browns neben einem Erstrundenpick 2027 auch den 25-jährigen Edge Rusher Jared Verse für den zweimaligen Defensive Player of the Year.

Garrett stellte in der vergangenen Saison mit 23 Sacks einen neuen NFL-Rekord auf und wurde dafür erneut zum Defensive Player of the Year gewählt. Bereits 2023 hatte er die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen, nachdem er die Liga mit 33 Tackles for Loss angeführt hatte.

Der Edge Rusher war 2017 als First Overall Pick von den Browns gedraftet worden. Seitdem zählt Garrett ohne Unterbrechung zu den dominantesten Verteidigern der NFL und prägte über Jahre hinweg die Browns-Defense.

Foto: IMAGO