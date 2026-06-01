Am heutigen Montag trifft das ÖFB-Team im letzten Testspiel vor der Fußball-WM 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Tunesien. Wir haben die Sky-User erneut gefragt, wen sie in dieser Partie gerne in der Startelf sehen würden.

Im Tor wünschen sich die User Florian Wiegele. Für den Keeper wäre es erst sein zweiter Einsatz im ÖFB-Dress. Wer bei der WM in den USA als Nummer eins ins Turnier gehen wird, ist derzeit noch offen. In der Viererkette gibt es hingegen kaum Überraschungen: Den polyvalenten Konrad Laimer sehen die Fans auf der Rechtsverteidigerposition.

Auf der Doppelsechs setzen die User auf das bewährte Duo Xaver Schlager und Nicolas Seiwald. Auch davor gibt es keine großen Überraschungen: Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner und Romano Schmid sollen im offensiven Mittelfeld für die nötigen Akzente sorgen. Im Sturm wünschen sich die Fans Sasa Kalajdzic, der mit dem LASK in dieser Saison das Double in Österreich gewinnen konnte.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User

Teamchef Ralf Rangnick betonte auf der gestrigen Pressekonferenz, dass es durchaus möglich sei, dass die heutige Startelf auch im ersten WM-Spiel gegen Jordanien auflaufen wird.

Rangnick über Aufstellung gegen Tunesien: „Diese Elf könnte auch gegen Jordanien spielen“

(Red.) / Bild: GEPA