Austria Wien gibt Linksverteidiger Baltaxa ab

Die Wege von Austria Wien und Matan Baltaxa trennen sich nach eineinhalb Jahren.

Der israelischen Teamspieler kehrt in seine Heimat zu seinem Ex-Klub Maccabi Tel Aviv zurück, wie am Donnerstag offiziell verkündet wurde. In Tel Aviv hat Baltaxa einen bis 2025 laufenden Vertrag mit Option auf zwei weitere Jahre unterzeichnet.

Baltaxa war im Sommer 2022 von Maccabi nach Wien-Favoriten gewechselt, konnte sich aber bei den Veilchen nie wirklich durchsetzen. Für die Austria absolvierte der linke Verteidiger in eineinhalb Saisonen – auch verletzungsbedingt – nur 16 Pflichtspiele (ein Treffer).

Bild: GEPA