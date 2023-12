Austria Wien gibt Winter-Programm bekannt

Am Samstag um 17:00 Uhr steht mit dem Auswärtsspiel in Klagenfurt das letzte Spiel der Wiener Austria des Jahres 2023 auf dem Programm (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass), danach geht es in die Winterpause. Im neuen Jahr 2024 starten die Veilchen dann am 5. Jänner in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.

Das Winter-Trainingslager absolviert die Austria diesmal von 8. bis 18. Jänner in Malta, wo die Wimmer-Mannschaft im Rahmen des Tipsport Malta Cups drei Testspiele bestreiten wird.



Die Termine der Winter-Vorbereitung:



05.01. – Trainingsauftakt (Vormittag: medizinische Tests, Nachmittag: erstes Mannschaftstraining)

08.01. – Abflug zum Trainingslager in Malta

10.01., 17:00 Uhr – Testspiel: Hradec Králové

13.01., 11:00 Uhr – Testspiel: Spartak Trnava

15.01., 16:00 Uhr – Testspiel: Sigma Olmütz

18.01. – Rückkehr nach Wien

23.01., 18:00 Uhr – Testspiel: FavAC (h, Trainingsplatz)

26.01., 15:00 Uhr – Testspiel: Dunajská Streda (h, genauer Spielort noch offen)

Quelle: FK Austria Wien

Artikelbild: GEPA