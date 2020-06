Austria Wien hofft auf Leistungssteigerung gegen Altach – Ilzer: “Es ist mehr drin”

Die Austria ist in der Fußball-Bundesliga noch nicht in die Gänge gekommen. Mit der Ausbeute von vier Zählern aus den bisherigen zwei Runden nach der Corona-Pause dürfen die Violetten angesichts der Vorstellungen gegen die Admira und St. Pölten allerdings zufrieden sein. Am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD – streame das Spiel mit Sky X) gastiert mit dem SCR Altach ein direkter Kontrahent um Platz eins der Qualifikationsgruppe in Wien-Favoriten.

FAK-Trainer Christian Ilzer ist durchaus bewusst, dass sein Team noch Luft nach oben hat. “Natürlich spürt man, dass mehr drin ist“, sagte Ilzer und ergänzte: “Man muss sich dann schon nach der Decke strecken.” Sky-Experte Toni Pfeffer bemängelte am vergangenen Samstag vor allem die Mentalität der Wiener Austria und zweifelt an der “körperlichen Konstellation” der Mannschaft.

Die sieben Startelf-Veränderungen der Violetten gegenüber dem Admira-Spiel haben Pfeffer am letzten Wochenende nicht überzeugt. Er ist der Meinung, dass die zahlreichen Personalwechsel ein Zeichen von mangelnder Fitness waren. Christian Ilzer widerspricht dieser Behauptung. “Wenn ein Radfahrer die Alpe d’Huez hoch muss, ist es nicht gut, wenn er in den ersten drei Kehren schon das ganze Pulver verschießt“, meinte Ilzer und verwies auf den langen Weg, den sein Team noch vor sich hat.

Laut Sportvorstand Peter Stöger sind die Playoff-Spiele definitiv “der Anspruch” der Austria. Um sich gegen den direkten Konkurrenten aus Vorarlberg durchsetzen zu können, ist allerdings eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den letzten beiden Qualirunden-Spielen notwendig.