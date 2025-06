Austria Wien löst Kooperationsvertrag mit SV Stripfing auf

Mit dem Aufstieg der Young Violets in die ADMIRAL 2. Liga haben sich Austria Wien und der SV Stripfing gemeinsam darauf verständigt, die Kooperationsvereinbarung mit sofortiger Wirkung aufzulösen!

Grundlage der im Sommer 2023 gestarteten Kooperation war der Austausch von Talenten zwischen der Bundesliga-Mannschaft von Austria Wien, dem SV Stripfing in der 2. Liga sowie den Young Violets in der Regionalliga Ost im Sinne eines 3-Stufen-Modells. Talente der Austria erhielten nach dem Abstieg der Violets die Möglichkeit, weiterhin Spielpraxis bei Stripfing in der 2. Liga zu sammeln. Außerdem wurden die Young Violets in der Regionalliga Ost zur Plattform für junge Akademiespieler, die ihre ersten Erfahrungen im Erwachsenenfußball sammelten.

Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Ost gehen die Young Violets sowie der SV Stripfing in der Saison 2025/26 beide in derselben Leistungsstufe – der ADMIRAL 2. Liga – an den Start. Um die Integrität des Wettbewerbs zu wahren ist eine Zusammenarbeit im gegenwärtigen Modell daher nicht mehr umsetzbar. Die Kooperationsvereinbarung wurde in Absprache mit der Bundesliga und im Einvernehmen beider Klubs per sofort aufgelöst.

Der SV Stripfing wird seine Heimspiele künftig nicht mehr in der Generali-Arena austragen. In einem Übergangsjahr wird der Zweitligist in der Saison 2025/26 als Untermieter weiterhin auf den Trainingsplätzen der Generali-Arena trainieren.

(FK Austria Wien) / Bild: GEPA