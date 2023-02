Austria Wien mit Remis im letzten Testspiel gegen FAC

via

via Sky Sport Austria

FK Austria Wien spielt im letzten Testspiel vor dem Frühjahrsauftakt 1:1 gegen den Floridsdorfer AC.

Nicht einmal drei Minuten brauchte das Team von Neo-Coach Wimmer bis zur Führung im Spiel. Nach einem Corner von Dominik Fitz bugsiert Manfred Fischer den Ball ins lange Eck zum 1:0. In Minute 16 mussten die Veilchen allerdings einen Gegentreffer schlucken. Während James Holland verletzungsbedingt nicht auf dem Feld war, erzielte Flávio dos Santos in kurzzeitiger Überzahl das 1:1 für den FAC. Anschließend daran musste der Australier wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt werden.

Weitere Höhepunkte gab es in Minute 43 und 87: Haris Tabakovic erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das vermeintliche 2:1, jedoch entschieden die Schiedsrichter auf Abseits in dieser Situation. Drei Minuten vor Spielende gab es dann Eins-gegen-Eins-Duell zwischen Nikola Dovedan und FAC-Torhüter Mathias Gindl, was Letzterer für sich entschied. Somit beendete die Wiener Austria das Testspiel gegen den Zweitligisten aus Wien mit 1:1.

Trainer Michael Wimmer: „Mit der Anfangsphase bin ich sehr zufrieden. Nach der Verletzung von James Holland haben wir defensiv zu viele Torchancen zugelassen und offensiv unsere Aktionen im letzten Drittel nicht effektiv zu Ende gespielt. Wir müssen weiter an unserer Defensive arbeiten, vor allem an der Verteidigung von langen Bällen. In der Vorbereitung war auch viel Positives dabei – jetzt hat jeder Spieler noch sechs Trainingseinheiten Zeit, um sich zu zeigen und für die Startelf zu empfehlen.“

(Red.)/Bild: FK Austria Wien