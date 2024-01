Verletzungsschock für die Wiener Austria! Stammtorhüter Christian Früchtl wird den Veilchen zum Frühjahrsauftakt fehlen. Der 24-jährige Deutsche hat sich am Knie verletzt. Das bestätigt die Austria am Mittwoch.

Früchtl soll im Training mit dem Knie eingeknickt sein, die Einheit musste der Keeper abbrechen. Der Keeper zog sich einen Einriss im inneren Seitenband im rechten Knie zu und muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren.

Früchtl fehlt in entscheidender Phase

Früchtl wird der Austria somit in einer wichtigen Phase fehlen. Zum Frühjahrsauftakt wird nun wahrscheinlich der bisherige Ersatztormann Mirko Kos im Tor der Veilchen stehen. Der 26-Jährige absolvierte in der laufenden Saison alle drei Partien der Austria im ÖFB-Cup und war auch beim anstehenden Cup-Duell mit Sturm Graz als Torhüter eingeplant. Im Pokal kassierte der Keeper bisher kein Gegentor. Nun darf Kos wohl auch in der Bundesliga spielen, wo es für die Austria darum geht, noch in die Meistergruppe einzuziehen.

Aktuell stehen die Favoritner noch auf Tabellenrang acht, der Rückstand auf den sechstplatzierten Erzrivalen Rapid beträgt drei Punkte. Vor der Punkteteilung geht es für die Austria noch gegen den TSV Hartberg (heim), den SCR Altach (heim), zum Derby bei Rapid (auswärts), gegen Blau-Weiß Linz (auswärts) und gegen die WSG Tirol (heim).

Früchtl-Ersatz bereits verpflichtet

Stammgoalie Früchtl absolvierte in der laufenden Saison 21 Pflichtspiele für die Austria in der ADMIRAL Bundesliga und in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League. Durch seine starken Leistungen wird der Deutsche immer wieder mit einem Wechsel im Sommer in Verbindung gebracht. Als möglichen Ersatz verpflichtete die Austria bereits Samuel Sahin-Radlinger vom Bundesliga-Absteiger SV Ried.

Sahin-Radlinger ist aktuell an den niederländischen Erstligisten Almere City ausgeliehen. Spielpraxis sammelt der 31-Jährige dort aktuell aber nicht. Bisher stand Sahin-Radlinger nur in zwei Spielen im niederländischen Pokal am Feld. Unklar ist, ob eine schwerere Verletzung Auswirkungen auf einen möglichen Sommerwechsel von Stammkeeper Früchtl haben könnte.

