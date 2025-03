Angebot abgelehnt! Austria Wien muss Toptalent ziehen lassen

Austria Wien verliert im Sommer ein großes Stürmertalent! Wie die Veilchen mitteilten, wechselt der aktuelle U16-Kapitän Luca Mijatovic zur neuen Saison nach Deutschland zum 1. FC Köln.

Mijatovic habe sich trotz eines frühzeitigen Angebots von der Austria gegen einen Verbleib bei den Violetten entschieden.

Der 16-Jährige ist zehnfacher ÖFB-Juniorenteamspieler und sorgt in der laufenden Saison auch in der ÖFB-Jugendliga für Furore. Dort erzielte der Stürmer in zwölf Spielen elf Treffer.

Mijatovic kam 2017 im Alter von acht Jahren aus der Bad-Vöslau-Jugend zur Wiener Austria und wagt nun den frühen Schritt ins Ausland.

Bild: GEPA