Austria Wien: Nur auf dem Platz ein Team

Beim FK Austria Wien tobt ein Konflikt, der weit über gewöhnliche interne Reibereien hinausgeht und das ohnehin fragile Gebilde des Traditionsklubs erneut ins Wanken bringt. Ein Kommentar von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Was sportlich mit einem Derbyerfolg Anlass zur Euphorie hätte sein können, wird abseits des Rasens von einem Konflikt überlagert, der in den Führungsetagen längst eskaliert ist.

Vorwürfe, Dementis und eine Atmosphäre des Misstrauens

Im Zentrum der aktuellen Turbulenzen steht Finanzvorstand Harald Zagiczek. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll er im Zuge von Investorengesprächen Provisionen in bar und eine gestärkte Machtposition im Verein gefordert haben – ein Vorwurf, den Zagiczek vehement zurückweist und als „unwahr“ und „verleumderisch“ bezeichnet, wie der Kurier berichtet. Er hat juristische Schritte gegen den kroatischen Geschäftsmann Josko Rokov, der als Mittelsmann in diesem Investorengesprächen fungiert, eingeleitet. Rokov wird als Quelle dieser Anschuldigungen genannt.

Brisant ist auch die Rolle von Jürgen Werner, ehemaliger Sportvorstand und zentraler Akteur der Investorengruppe. Laut Krone-Berichten, soll auch er in manchen Transaktionen – etwa beim ablösefreien Transfer von Abubakr Barry – in den Fokus kritischer Fragen geraten sein. Werner bestreitet alle Vorwürfe.

Die Austria reagiert – aber schweigt vorerst

Der Klub hat inzwischen ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit der lückenlosen Aufarbeitung beauftragt. Präsident Kurt Gollowitzer betont, Transparenz sei oberstes Gebot – gleichzeitig wolle man bis Abschluss der Prüfung keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Eine nachvollziehbare, aber ebenso heikle Strategie: Schweigen schafft bei längeren Prüfungsverfahren Raum für Spekulationen, während das Vertrauen in die handelnden Personen weiter erodiert.

Ein Konflikt, der tiefer reicht

Was derzeit sichtbar wird, ist nur die Spitze eines lange schwelenden Konflikts zwischen Zagiczek und dem Werner-Lager. Der Rückzug Werners aus der operativen Rolle im Sommer 2025 wurde schon damals als Zeichen für interne Spannungen interpretiert. Seither haben sich die Gräben weiter vertieft – personelle Entscheidungen, strategische Differenzen und die Frage nach der künftigen Investorenstruktur bilden den Kern dieses Machtkampfs.

Sportlicher Erfolg als trügerische Fassade

Ironischerweise präsentiert sich die Mannschaft auf dem Platz derzeit stabil, tritt als Team auf, mit einem makellosen Start ins Frühjahr. Doch es ist eine fragile Ruhe, die jederzeit unterbrochen werden kann, wenn die Führungsspitze weiter im Krisenmodus verharrt. Der Schaden, den dieser Machtkampf langfristig verursachen kann – finanziell, strukturell, reputativ –, ist schwer einzuschätzen, aber sicher nicht zu unterschätzen.

Fazit: Die Austria steht an einem Scheideweg

Der FK Austria Wien erlebt erneut einen Moment, der über die Zukunft des Vereins entscheiden könnte. Der Klub braucht jetzt vor allem eines: Klarheit. Transparenz. Entscheidungsstärke.

Der Machtkampf muss enden, bevor er den Verein erneut jahrelang zurückwirft. Die eingesetzte externe Prüfung ist ein wichtiger Schritt – doch ob ein gemeinsamer Weg danach noch möglich ist, darf bezweifelt werden. Am Ende wird entweder ein Lager übrig bleiben, oder es erweist sich als das Beste für den Klub, wenn beide streitenden Seiten den Weg freimachen.

Denn, während die Mannschaft auf dem Platz geschlossen, wie ein Team auftritt, zeigt die Führungsetage schmerzhaft, wie sehr ihr genau dieses Miteinander fehlt. Solange dies fehlt, bleibt die Austria ein sportlich ambitionierter, aber intern zerrissener Klub – ein Violett, das auszubleichen droht.

Bilder: GEPA