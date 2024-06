Die Wiener Austria hat ihren neuen Ausrüster Macron offiziell vorgestellt. Damit endet nach 24 Jahren die Partnerschaft der „Veilchen“ mit Nike.

Der italienische Sportartikel-Hersteller rüstet unter anderem auch Oliver Glasners Crystal Palace, Real Sociedad, Bologna FC 1909, FC Basel 1893, PAOK Thessaloniki und Roter Stern Belgrad aus. Macron wird ab sofort alle Trikots und Trainingsausrüstung der Austria bereitstellen. Die Vereinsmitglieder der Wiener können beim kommenden Mitgliederfest in der Generali-Arena einen ersten Blick auf das neue Heimtrikot werfen.

Austria freut sich auf Macron: „Einzigartige Designs“

„Sie haben sich von Anfang an durch ihre Fähigkeit ausgezeichnet, einzigartige Designs zu kreieren. Ziel der Partnerschaft ist es, einen mutigen Auftritt hinzulegen und gleichzeitig die Geschichte und die Werte von Austria Wien in den gemeinsamen Produkten zu transportieren. Die ersten gemeinsamen Monate waren von gegenseitiger Wertschätzung und Inspiration geprägt. Die Tatsache, dass Macron persönlich bei der Mitgliederfeier anwesend war, zeigt, wie sehr man sich bereits mit Austria Wien identifiziert – das macht Lust auf das, was in den nächsten Jahren kommen wird – auf eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft“, sagt Austria-Finanzvorstand Harald Zagiczek zur neuen Partnerschaft mit Marcon.

Macron-CEO Gianluca Pavanello sagt zum Ausrüster-Deal: „Dass Austria Wien zu den Vereinen gehören wird, die den Macron Hero tragen, ist unser Eintritt in die historische Welt des österreichischen Fußballs. Wir freuen uns darauf, diese Geschichte in einem gemeinsamen Projekt zu würdigen, das auf exklusiver Technologie und Stil basiert. Unser Ziel bei dieser neuen Zusammenarbeit ist es, die Farben, Symbole und Traditionen des Vereins und die Leidenschaft der Fans zu vermitteln. Wir werden dieses Erbe der Emotionen und der Zugehörigkeit durch die Trikots der Spieler auf dem Spielfeld und die Trikots der Fans auf den Tribünen zum Ausdruck bringen.“

