Austria Wien stellt neue Sportdirektion vor

Die Wiener Austria hat am Freitag ihre neue Sportdirektion vorgestellt. Ein dreiköpfiges Team um den neuen Sportdirektor Michael Wagner soll die Veilchen von nun an sportlich leiten.

Die Sportdirektion setzt sich neben Wagner aus dem Technischen Direktor Robert Urbanek und Akademie-Leiter Manuel Takacs zusammen. Das Gremium erhält ab sofort die Verantwortung für alle sportlichen Bereiche des Vereins. Urbanek ist bereits seit 2024 als Technischer Direktor für den Klub tätig und leitete mit Takacs seit 2022 die Austria-Akademie. Letzterer soll soll vor allem bei der Kaderplanung der Kampfmannschaft maßgeblich eingebunden werden.

Sportdirektion will Fokus auf Akademie legen

„Durch diese Zusammensetzung der Sportdirektion soll vor allem unsere Akademie stärker in zentrale Entscheidungsprozesse eingebunden werden, um die Heranführung unserer Eigengewächse an die Kampfmannschaft zu verbessern. Die Sportdirektion wird darüber hinaus auch mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen des Klubs zu bestimmten Themen zusammenarbeiten, wenn es etwa um Scouting, Datenmanagement oder Frauenfußball geht. Es geht darum, vorhandene Expertise im Klub bestmöglich zu nutzen und das Knowhow in der Sportdirektion zu bündeln“, sagt Neo-Sportdirektor Wagner in einer Aussendung des Klubs.

Weiters sagt Wagner: „Manuel Takacs verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Funktionen im Nachwuchs- und Akademiefußball und bringt besonders im Bereich der Spielerentwicklung wertvolles Fachwissen mit. Durch den kontinuierlichen Austausch mit allen Akademie-Trainern behält er stets den umfassenden Überblick über die Entwicklung unserer Talente. Gemeinsam verantworten wir als Team in der Sportdirektion die Umsetzung der strategischen Ausrichtung des Klubs.“

(FK Austria Wien) / Bild: FK Austria Wien