Austria Wien verpflichtet neuen Mittelstürmer

Austria Wien sichert sich die Dienste von Noah Botic. Der 23-jährige Mittelstürmer wechselt vom australischen Klub Western United zu den Veilchen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Botic erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Tore in 26 Spielen in der Regular Season der A-League und wurde Zweiter der Schützenliste. Als Dritter qualifizierte sich Western United für das Meister-Playoff, in dem man im Viertelfinale Adelaide United dank eines Hattricks von Botić mit 3:2 besiegen konnte. Gegen den späteren Meister Melbourne City zog Western United dann den Kürzeren, unterlag nach Hin- und Rückspiel mit 1:4, den Treffer erzielte Noah Botić.

Botic: „Kann es kaum erwarten“

„Ich bin sehr happy, ab sofort ein Teil dieses großartigen Klubs sein zu dürfen. Vor allem auf die leidenschaftlichen Fans im Stadion freue ich mich sehr, aber auch darauf, alle Teamkollegen kennenzulernen und die Kultur zu entdecken. Es war schon immer mein Traum, in Europa Fußball zu spielen, daher kann ich es kaum erwarten, loszulegen“, sagt Noah Botic

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Noah ist ein jünger Stürmer, der trotzdem bereits sehr komplett und mit einem tollen Torriecher ausgestattet ist, wie nicht nur seine letzte Saison in Australien beweist. Er hat eine super Einstellung, möchte es unbedingt ins Nationalteam schaffen und sich hier in Europa durchsetzen. Für ihn war seit dem ersten Kontakt klar, dass er unbedingt nach Wien zur Austria kommen möchte, das hat uns sehr imponiert. Obendrauf haben wir uns gegen Konkurrenz aus Deutschland durchgesetzt, auch das ist erfreulich. Schön, dass wir Noah für uns gewinnen konnten!“

Foto: Austria Wien