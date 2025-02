Die Austrian Bowl kehrt nach St. Pölten zurück. Die 40. Ausgabe des Meisterschaftsfinales der Austrian Football League findet am 26. Juli in der NV Arena von Niederösterreichs Landeshauptstadt statt, wie Österreichs Football-Bund am Mittwoch bekannt gab.

Im Rahmen der Austrian Bowl XL wird nach der Premiere im Vorjahr wieder die Ladies Bowl XXVI, das Finale der Division Ladies, ausgetragen. Im Vorjahr siegten die Prague Black Panthers im AFL-Finale in Wiener Neustadt.

(APA)/Bild: GEPA