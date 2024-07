Ausverkauft! Rapid vor vollem Haus gegen Milan

Der SK Rapid wird das Jubiläumsspiel anlässlich des 125-jährigen Club-Bestehens am Samstag (17.30 Uhr) gegen den italienischen Topclub AC Milan vor voller Kulisse absolvieren.

Abgesehen vom Gästesektor sind alle verfügbaren Tickets im normalen Zuschauerbereich verkauft, verlautete der Fußball-Bundesligist am Montag. Für in Österreich ansässige Milan-Fans können Karten aber noch unter klubservice@skrapid.com reserviert und am Spieltag an der Gästekassa abgeholt werden.

Davor sind ab 15.40 Uhr zahlreiche ehemalige Rapid-Spieler in einer Legendenpartie zu sehen.

(APA/Red).

Beitragsbild: GEPA/Imago.