Führung, Rückstand, Sieg! Der SK Rapid gewinnt im 105-minütigen Testspiel (einmal 60, einmal 45 Minuten) gegen VSC Debrecen nach zwischenzeitlichem Rückstand doch noch mit 3:2.

Neuzugang Dion Beljo brachte den SCR durch seinen Premierentreffer nach acht Minuten in Führung. Debrecen konnte in Minute 21. nach einer Ecke allerdings ausgleichen.

Dursun-Siegestor 100 Minuten nach Anpfiff

Nach einer Rotation bei den Hütteldorfern zur Pause drehte der ungarische Gegner in Minute 60 die Partie. Erst Leih-Rückkehrer Noah Bischof konnte nach einer Kaygin-Flanke zehn Minuten später ausgleichen. In der 100.(!) Minute sicherte sich Rapid dann doch noch den vollen Erfolg – Furkan Dursun trifft per Flachschuss zum 3:2.

SK Rapid – Debreceni VSC 3:2 (1:2). Spielzeit 105 Minuten (60/45). Rapid-Tore: Beljo (7.), Bischof (70.), Dursun (102.)

(Red.)

Beitragsbild: SK Rapid.