Salzburg verpasst Sieg gegen tschechischen Doublesieger

Der FC Red Bull Salzburg verpasst trotz zweimaliger Führung den Sieg im 2:2-Testspiel gegen Tschechiens Doublesieger Sparta Prag.

Oscar Gloukh brachte Österreichs Vizemeister schon nach acht Minuten in Führung, Sparta konnte durch einen sehenswerten Danek-Weitschauss aber rasch ausgleichen (15.).

Dorgeles Nene stellte nach Terzic-Assist anschließend in Minute 25 wieder den Vorsprung her. In der Schlussphase schlug mit Victor Olatunji aber ein ehemaliger Mattersburg-Legionär zum 2:2-Endstand nach einem Missverständnis in der Salzburger Defensive zu (80.).

Lijnders sah „jede Menge Positives“

„Alles in allem war aber jede Menge Positives zu sehen, wie etwa der Spirit der Mannschaft oder auch viele gute Einzelleistungen. Ich bin mit dem Test heute durchaus zufrieden“, fasst Trainer Pepijn Lijnders die Partie dennoch positiv zusammen. Ähnlich beurteilt Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard die Partie: „Insgesamt sind wir mit dem Spiel zufrieden, das war eine ordentliche Leistung.“

Hartberg-Remis gegen Trnava

Für den TSV Hartberg endet der Testspieltag indes mit einem Remis gegen einen slowakischen Gegner. Gegen den Conference-League-Teilnehmer der letzten Saison reichte es für die Oststeirer zu einem 1:1-Unentschieden.

Dominik Prokop erzielte die TSV-Führung in der 55. Minute. Nur drei Minuten später traf aber mit Filip Twardzik ein ehemaliger LASK-Kicker in Form des Ausgleichs.

Ergebnisse von Fußball-Testspielen vom Samstag:

TSV Hartberg – FC Spartak Trnava 1:1 (0:0). Hartberg-Tor: Prokop (55.)

Red Bull Salzburg – Sparta Prag 2:2 (2:1). Salzburg-Tore: Gloukh (7.), Nene (25.)

(Red./ FC Red Bull Salzburg)

Beitragsbild: GEPA.