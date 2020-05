Auswärtssieg für Gladbach: Rose gewinnt Trainerduell gegen Hütter

via

via Sky Sport Austria

Borussia Mönchengladbach kehrte mit einem ungefährdtene Erfolg in den SPielbetrieb der deutschen Bundesliga zurück.

Die Elf von Trainer Marco Rose bezwang Eintracht Frankfurt auswärts mit 3:1. Bereits nach knapp einer halben Minute fiel der erste Treffer durch Alassane Plea für die Borussia ehe Marcus Thuram schon in der achten Mintue auf 2:0 stellte. Die von Adi Hütter trainierten Frankfurter hatten von Beginn an einen schweren Stand und fanden kaum in die Partie.

Für die Vorentscheidung sorgte Gladbachs Ramy Bensebaini, der in der 73. Minute per Elfmeter auf 3:0 stellte. Andre Silva glückte acht Minuten später immerhin der Ehrentreffer. Kurz vor Schluss sorgte ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger für eine sehenswerte Aktion: Als Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp bereits geschlagen war, rettete der Defensivspieler spektakulär vor der Linie und verhinderte so das 1:4.

Gladbach liegt nach diesem Spieltag auf dem dritten Platz und überholt damit RB Leipzig, Frankfurt rangiert nach der Niederlage auf Platz 13.

Beitragsbild: Imago.