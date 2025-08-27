Auswärtssieg zu wenig: Ferencvaros scheitert in CL-Playoff an Qarabag

Qarabag Agdam aus Aserbaidschan zieht in die Ligaphase der UEFA Champions League ein!

Im Rückspiel des CL-Playoffs setzt sich Ferencvaros Budapest zwar mit 3:2 durch, das Hinspiel gewannen jedoch die Aserbaidschaner mit 3:1 – so zieht Qarabag mit einem Gesamtscore von 5:4 in die Ligaphase ein.

Zwischenzeitlich traf der Ex-Mattersburger und ungarische Nationalteam-Stürmer Barnabas Varga per Elfmeter zum 2:2.

Alle Tore im VIDEO:

Tor – 0:1 Lenny Joseph (12.)

Tor – 1:1 Leandro Andrade (25.)

Tor – 2:1 Abdellah Zoubir (45.)

Tor – 2:2 Barnabas Varga (55./Elfmeter)

Tor – 2:3 Alex Toth (81.)

(Red.) / Bild: Imago