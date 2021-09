Avdijaj zurück in Österreich: “Ich fühle mich nach einer Woche schon heimisch”

Donis Avidjaj ist zurück in der österreichischen Bundesliga: Nach seinem Engagement von 2015-2016 beim SK Sturm Graz hat es Avdijaj erneut in die Steiermark gezogen – dieses Mal zum TSV Hartberg. Bei den Oststeirern will der heute 25-Jährige in Österreich an die erfolgreichen Zeiten von früher anknüpfen.

“Ich möchte die gleiche Liebe zum Fußball haben wie damals und fühle mich schon nach einer Woche sehr heimisch auf dem Platz”, sagt Avidjaj, der Ende August von AE Limassol zum TSV Hartberg gewechselt war. Den ersten Auftritt von Avidjaj gibt es ab 16.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass!