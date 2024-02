Aydin kehrt nach Österreich zurück

Okan Aydin wird künftig für Schwarz-Weiß Bregenz spielen. Das gab der Zweitligist am Sonntag offiziell bekannt.

Der offensive Mittelfeldspieler war bis Sommer bei Debreceni VSE in Ungarn unter Vertrag und zuletzt vereinslos. „Wir sind begeistert, einen Spieler mit seiner Erfahrung in Bregenz willkommen zu heißen“, so die Bregenzer. Aydin wird mit der Nummer zehn auflaufen.

Für den 29-Jährigen ist es eine Rückkehr nach Österreich. Aydin spielte in Österreich bereits für Austria Klagenfurt, Wacker Innsbruck und Hartberg. Insgesamt absolvierte er 26 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga (5 Tore, 4 Assists) und 75 Spiele in der 2. Liga (22 Tore, 22 Assists).

Bild: GEPA