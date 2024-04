Bahloul-Premierentor: Altach gewinnt auch drittes Derby gegen Lustenau

Der SCR Altach hat einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt geschafft. Die Altacher gewannen am Samstag das Vorarlberger Derby in der Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga bei Schlusslicht Austria Lustenau verdient mit 1:0 (0:0). Dank des Treffers von „Joker“ Sofian Bahloul (80.) geht der SCR mit acht Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen in die letzten sechs Runden.

5.000 Fans in Bregenz sahen ein Geduldspiel, das von extremer Vorsicht auf beiden Seiten geprägt war. Altach hatte mehr Spielanteile, allerdings hauptsächlich mit Ballstafetten im Mittelfeld und kaum in der gefährlichen Zone.

Nur eine Torchance wurde in der ersten Halbzeit herausgespielt, der letzte Pass des Altachers Jan Jurcec auf den einschussbereiten Lukas Fadinger war jedoch zu unpräzise (17.). Nach einem lange Einwurf und Fehler von Torhüter Domenik Schirl kamen die Gäste zu einer zweiten Chance, den Gugganig-Kopfball klärte aber Darijo Grujic vor der Linie (37.).

Altach mit Schritt Richtung Klassenerhalt – Dämpfer für Lustenau

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Zwei Schüsse von Fadinger (58.) und Jurcec (62.) fanden nicht ins Ziel, ehe auch Lustenau durch Yadaly Diaby (65.) erstmals halbwegs gefährlich wurde. Altach feierte aber dank des drei Minuten davor eingewechselten Bahloul, der den Ball nach einem weiten Einwurf aus acht Metern unter die Latte knallte, den ersten Sieg in der Qualifikationsrunde, der einen beruhigenden Vorsprung im Abstiegskampf brachte.

Neben Altach einteilte auch WSG Tirol der Austria, die im Finish noch Anderson mit Rot (93.) verlor. Lustenau muss wohl nun hoffen, das fünf Punkte davor liegende Blau-Weiß Linz einzuholen, um dem Gang in die 2. Liga zu entgehen.

Das Tor im VIDEO:

0:1 – Soufian Bahloul (80.)

(Red.)/Bild: GEPA