Bajcetic, Doak & Co.: Klopp schwärmt von neuer „Reds“-Generation

Voller Freude über die Leistung seiner Mannschaft, ja fast schon überschwänglich, präsentierte sich Jürgen Klopp im Sky Interview nach dem Sieg seines FC Liverpool am Boxing Day.

„Es war ein großartiges Spiel, ein großartiges Event. Alle sind happy, dass die Premier League zurück ist“, sagte der Trainer der Reds nach dem 3:1 (2:0)-bei Aston Villa am Montagabend.

VIDEO-Highlights: Liverpool feiert souveränen Auswärtssieg

„Es ist klar, dass man ein bisschen Zeit braucht, um sich über 90 oder 95 Minuten durchzukämpfen, aber die ersten 45 Minuten waren richtig gut. Es hat mir sehr gut gefallen, was wir da gemacht haben“, frohlockte Klopp, dessen Team durch Tore von Mohamed Salah und Virgil van Dijk nach einer äußerst unterhaltsamen ersten Hälfte 2:0 geführt hatte.

Alexander-Arnolds Pass für die Geschichtsbücher

„Ein Tor war mehr oder weniger erzwungen, das andere erzielen wir nach einem Traumpass von Trent Alexander-Arnold. Der wird in 30 Jahren noch in Highlight-Shows gezeigt werden“, lobte Klopp den Außenverteidiger: „Verrückt, was er da gemacht hat!“

Nach der Pause habe seine Mannschaft durch den größer werdenden Druck der Gastgeber dann ein bisschen den Rhythmus verloren, „aber wir haben uns durchgekämpft“, betonte der Coach.

3:1 durch Bajcetic „ein absolutes Highlight“

„Natürlich hätten wir das dritte Tor viel früher schießen können, wir hatten richtig geile Konter, aber wir haben das 3:1 dann Stefan überlassen. Das war ein absolutes Highlight.“ Den erste 18 Jahre alten Stefan Bajcetic hatte Klopp nur wenige Minuten vor seinem entscheidenden Treffer eingewechselt. Von Abgeklärtheit des Youngsters zeigte sich sein Trainer stark beeindruckt.

„Das Tor, das Stefan macht, ist außergewöhnlich“, meinte Klopp: „Dass er nicht direkt draufzimmert, was wahrscheinlich 99,9 Prozent in dieser Situation gemacht hätten. Vor seinem ersten Tor, so eine kluge Entscheidung zu treffen, ist schon speziell. Es war ein großer Moment.“

„Reiner Spaß, pure Freude, mit den Jungs zu arbeiten“

„Was für ein Junge!“, sprudelte die Freude über den Auftritt des Teenagers förmlich aus dem Trainer heraus. „Man sieht, wie er Fußball spielt. Er ist einfach ruhig. Sein Vater war auch ein riesen Spieler“, erklärte Klopp. Liverpool habe Bajcetic aus Spanien eigentlich als Innenverteidiger verpflichtet, „aber wir haben recht früh gesehen, dass es im Mittelfeld sehr viel besser aussehen wird“, verriet der Teammanager der Reds, der neben Bajcetic auch noch den 17 Jahre alten Schotten Ben Doak eingewechselt hatte.

„Es ist reiner Spaß, pure Freude, mit den Jungs zu arbeiten. Ben ist genauso frech wie Stefan. Und Bobby Clark (dessen Vater ebenfalls ein Ex-Profi ist), kann auch richtig kicken“, erzählte Klopp mit einem Lachen im Gesicht.

Damit sich die Liverpool-Gemeinde noch mehr auf erfrischenden Fußball der jungen Wilden freuen kann, „müssen wir Situationen schaffen, in denen es für die Jungs einfacher ist“, meinte Klopp. „Wenn wir gut organisiert sind, können sie uns richtig helfen. Dann sind sie rotzfrech und machen gute Sachen.“

Salah sorgt für Rekorde

Doch nicht nur die jungen Reds-Spieler machten ihre Sache gut. Mo Salah gelang mit seinem Treffer zum 1:0 Historisches. Salah ist nun mit 125 Toren und 50 Vorlagen erst der zweite Spieler des FC Liverpool nach Steven Gerrard, der in der Premier League mehr als 50 Tore und 50 Assists erzielt hat.

Salahs Tor war sein insgesamt 172. im Liverpool-Trikot, seit er 2017 von der AS Rom zu den Reds gewechselt war. Damit stellte er die bisherige Bestmarke von Klub-Legende Kenny Dalglish ein.

„Alle zwei, drei Wochen sagt mir jemand, dass Mo einen Rekord gebrochen hat. Das freut mich für ihn“, meinte Klopp, „aber was mit heute besonders gefallen hat, war die Art und Weise, wie er sich eingebracht hat – nicht nur in Momenten vor dem Tor. Er hat ein unglaubliches Spiel gemacht und gekämpft wie ein Löwe. Das ist das Allerwichtigste. Wir brauchen ihn natürlich, um die Dinger über die Linie zu bringen, aber wir brauchen ihn auch in allen anderen Situationen. Ich bin im Moment ganz happy darüber, wie er sich einbringt.“

Salah als Teamplayer und Goalgetter, dazu die neue Generation um Bajcetic – Jürgen Klopps FC Liverpool ist mit Rückenwind aus der WM-Pause gekommen. Leicester City und FC Brentford heißen die nächsten Gegner in der Premier League.

Fünf Punkte beträgt in der Tabelle der Rückstand auf Rang vier. Wenn die Reds die Euphorie vom Montagabend mit in die nächsten Partien nehmen, hat Liverpool im Rennen um die Champions-League-Plätze keine schlechten Karten.

Ein weiterer wichtiger Baustein für die erfolgreiche Zukunft des FC Liverpool wird wohl auch Cody Gakpo sein. Der niederländische WM-Star werde „sofort nach England reisen, wo er die notwendigen Formalitäten für den Transfer“ zum englischen Fußball-Topklub FC Liverpool „erledigen wird“. Das teilte Gakpos bisheriger Klub PSV Eindhoven am späten Montagabend mit. Noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Jürgen Klopp und die Reds.

