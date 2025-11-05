„Bald“: Ronaldo spricht über sein Karriereende

Cristiano Ronaldo wird nicht mehr lange auf dem Rasen zu sehen sein.

Der Portugiese spielt aktuell für den saudischen Club Al-Nassr und hat erst im vergangenen Juni seinen Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2027 verlängert. Mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 240 Mio. Euro ist er der bestbezahlte Fußballer der Welt.

„Ich denke, ich werde vorbereitet sein. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Wahrscheinlich werde ich weinen. Aber alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Ich werde mehr Zeit für mich selbst, für meine Familie und für die Erziehung meiner Kinder haben“, erklärte Ronaldo im Gespräch mit Piers Morgan. Der Stürmer hält bei 952 Toren für die Clubs Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und Al-Nassr sowie das portugiesische Nationalteam.

„Da bin ich anderer Meinung“

Die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer wird wohl die letzte für Ronaldo sein. Der Gewinn des WM-Titels fehlt dem Europameister von 2016 noch in seiner Titelsammlung, sei aber nicht sein Traum. „Um was zu entscheiden? Um zu entscheiden, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich einen Wettbewerb mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glauben Sie, das sei fair?“, sagte der Portugiese. Zur Debatte, ob er oder der argentinische Weltmeister Lionel Messi (38) nun der bessere Fußballer sei, meinte Ronaldo: „Ist Messi besser als ich? Da bin ich anderer Meinung.“

